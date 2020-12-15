لبنان | هكذا توزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على البلدات والمناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 53 دقيقة لبنان لا يزال يسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1264 إصابة جديدة بكورونا و 13 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية توزعت على المناطق على الشكل التالي:

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