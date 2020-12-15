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راوول نعمة
اعتبر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أن “وقف المصرف المركزي ضخ العمولات الأجنبيّة يؤدّي إلى رفع الطلب على الدولار وبالتالي تدهور قيمة الليرة وزيادة الأسعار ولذلك لا خيار الا بالإستمرار بتقديم الدولارات حتى تشكيل حكومة ولكن لا يمكن الإستمرار بدعم السلع ويجب استبدالها ببرنامج تعويضات نقدية”.
وفي حديث له عبر محطة الـmtv، قال نعمة “يستنزف دعم مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة نحو 550 مليون دولار من الإحتياط وسلبيات سياسة الدعم هي استنزاف وهدر المال العام وانخفاض احتياطي المصرف المركزي والتهريب وعدم استفادة الفقراء”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الوزير “نعمة”: لا يمكن الإستمرار بدعم السلع ويجب استبدالها ببرنامج تعويضات نقدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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