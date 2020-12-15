لبنان | عداد كورونا يحافظ على ارتفاعه وتسجيل 13 حالة وفاة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 08:15 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2020 7:45 مساءً كورونا لبنان أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1264 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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