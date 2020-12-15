لبنان | توقيف مطلوب بجرائم إطلاق رمّانات يدويّة وخطف وسلب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:15 مساءً - منذ ساعة واحدة قيادة الجيش صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة شاتيلا بتاريخ 15 / 12 / 2020 المدعو (ع.أ.ع) المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم اطلاق نار ورمانات يدوية وإصابة عدة أشخاص، وخطف وسلب مواطنين بقوة السلاح والاعتداء عليهم.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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