لبنان | تحذير للمواطنين من قبول طلبات صداقة مشبوهة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 24 دقيقة الجيش اللبناني صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: تلقى عددٌ من المواطنين طلبات صداقة ورسائل عبر الفايسبوك باسم “الموساد” تابعة لجهاز مخابرات العدوّ الإسرائيلي، تتضمن دعوات للإنضمام اليه والتواصل معه.

تحذر قيادة الجيش المواطنين من مغبة الانجرار وراء هذه المحاولات وتدعو الى عدم الانسياق والتجاوب مع هذه الطلبات تحت طائلة التعرض للملاحقة القانونية.

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