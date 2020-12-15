لبنان | الراعي يوقع الملف الخاص بأعجوبة المكرم البطريرك الدويهي غداً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 43 دقيقة البطريرك الراعي يوقع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء في الصرح البطريركي في بكركي، الملف الملحق الخاص بأعجوبة المكرم البطريرك اسطفان الدويهي تمهيداً لإرساله إلى مجمع القديسين في روما. ويعتبر هذا التوقيع الخطوة الأولى في مرحلة إعلان تطويب البطريرك الدويهي.

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