لبنان | بري: دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 09:11 صباحاً - منذ 6 دقائق

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن “الوضع ليس مريحاً على الاطلاق، فقد دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه”.

ورأى، لـ”الجمهورية”، “أننا أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل. امّا لماذا هذا الانسداد؟ فبالتأكيد انّ الجواب هو لدى ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وإن شاء الله يتمكّن الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ من أن يفعل شيئاً في زيارته المقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر”، مشددا على أن “الوضع الذي وصلنا إليه يوجِب الاسراع في ​تشكيل الحكومة”.