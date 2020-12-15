لبنان | العثور على مارتا سلامة في الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

عثر مساء اليوم الإثنين فوج إطفاء بيروت على مارتا سلامة مفقودة منذ حوالي الساعة التاسعة صباحا بعدما تاهت عن منزلها، وتعاني من فقدان جزئي للذاكرة، وقد استطاع العناصر معرفة أن مكان سكنها في منطقة الجديدة.

وأفادت “دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت” في بيان، بأنه “خلال قيام فرقة من فوج اطفاء بيروت بإحدى المهام الموكلة اليها في منطقة الكرنتينا، لفت انتباههم وجود سيدة في العقد السابع من العمر في حالة يرثى لها، وقد تعرضت لزخات المطر وحبات البرد المتساقطة بغزارة، وهي تعاني من حالة إرهاق شديدة.

وفورا تم نقلها الى داخل مبنى قيادة الفوج في منطقة الكرنتينا، وتقديم المساعدة السريعة واللازمة لها، حيث تبين أنها مارتا سلامة مفقودة منذ حوالي الساعة التاسعة صباحا بعدما تاهت عن منزلها، وتعاني من فقدان جزئي للذاكرة، وقد استطاع العناصر معرفة أن مكان سكنها في منطقة الجديدة.

وفورا وبناء لتوجيهات محافظ بيروت مروان عبود، تم اصطحاب السيدة الى منطقة الاتحاد – الجديدة، وبعد عدة محاولات للبحث عن منزلها، نجح العناصر في الوصول اليه وتسليمها الى ابنتها ماري سلامة، لتغادر الفرقة المكان بعد الاطمئنان أن السيدة أصبحت بين أهلها وبصحة جيدة”.