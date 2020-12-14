لبنان | مستشفى الحريري: 88 إصابة جديدة ولا وفيات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 4 دقائق مستشفى رفيق الحريري أفاد التقرير اليومي لـ “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” في شأن فيروس كورونا / Covid-19، بأن: – عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 491 فحصا. – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88 – عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 22 – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2 – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 775 حالة شفاء – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2 – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35 – حالات وفاة: 0.

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