لبنان | إقفال دائرة الالتزام الضريبي في مالية جبل لبنان لـ3 أيام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 44 دقيقة

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا بإقفال دائرة الالتزام الضريبي في المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان أيام الثلاثاء والأربعاء في 15 و16 و17 ليصار إلى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين واتمام اعمال التعقيم على أن يتخذ القرار باعادة الوضع إلى طبيعته استنادا إلى نتائج الفحوصات.

وذلك بعد الابلاغ عن اصابة ثلاثة موظفين من دائرة الالتزام الضريبي بوباء كورونا. واوضح القرار انه تم تكليف قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان تتفيد مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الأصول .

في سياق متصل، سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الإثنين 1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة.

في سياق متصل، اوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “الاتفاق الأولي قدر أبرم مع شركة “فايزر” منذ حوالي شهر، لكننا كنا بانتظار حصول لقاح الشركة ضد كورونا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية”.

ولفت في تصريح تلفزيوني إلى أننا “اتفقنا على دفع القسط الأول بقيمة 4 مليون دولار، وحجزنا مليونين و100 ألف جرعة من اللقاح”.

أما عن طريقة التخزين، فأشار إلى أنه يوجد في لبنان “12 براداً تتدنى درجات الحرارة فيها للمستوى المطلوب لتخزين اللقاح، ولا يزال ينقصنا 6 برادات فاجتمعنا بممثلي منظمة الصحة العالمية وطلبنا المساعدة في تأمين النواقص”.