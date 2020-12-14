لبنان | جمعية تجار القبيات: الاستحصال على علم وخبر باسم التجمع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت جمعية تجار القبيات في بيان، “الاستحصال على علم وخبر تحت اسم “التجمع الإنمائي والتجاري والصناعي في القبيات”، وفق القوانين المرعية الإجراء، والتي أسست بتاريخ 26/6/2020، بناء على بيان علم وخبر حمل الرقم 723/2020، ومركزه القبيات في محافظة عكار”.

وأوضحت أن التجمع هي: “إنشاء مركز تدريبي يتولى تأهيل وتمكين الأشخاص الناشطين في القطاع العام أو الخاص بما في ذلك أصحاب المهن الحرة والطلاب وجميع الأشخاص العاملين والناشطين والمهتمين بالمجالات الإقتصادية والتجارية والصناعية والإجتماعية، مواكبة التقنيات والمنهجيات ذات الصلة ونقلها إلى الأشخاص المهتمين بغية تطوير أدائهم وتأهيلهم مهنيا وإكسابهم مهارات إضافية وتعزيز فرص تطورهم وتقدمهم العلمي والمهني، وإعداد وتنفيذ المشاريع التي تخدم حاجات المجتمع الأهلي”.