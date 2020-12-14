لبنان | بجرم العمالة.. 3 سنوات سجناً لـ “كيندا” لتواصلها مع صحافي إسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 44 دقيقة

مساء اليوم أصدرت المحكمة العسكريّة الدّائمة، برئاسة العميد الركن منير شحادة حُكمها بسجن الناشطة كيندا الخطيب ثلاث سنوات، ذلك بعد ثبوت التهم الموجّهة إليها وهي “التعامل مع اسرائيل”.

وصباحًا مثُلت الخطيب، أمام هيئة المحكمة، التي استجوبتها في حضور وكيلتها المحامية جوسلين الراعي، في التهمة الموجهة اليها.

وأوضحت الخطيب في افادتها ان،”كل ما فعلته ان صحافيا يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر “تويتر” يدعى روي قيسي ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت انه اسرائيلي أبلغت القوى الأمنية بالأمر”.

وعن سبب عدم وضع block لهذا الشخص عندما علمت انه “اسرائيلي”، اعتبرت ان “هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة اليها خصوصا وان كل حساباتها كانت مفتوحة. ونفت دخولها اسرائيل على الإطلاق او الاجتماع باي اسرائيلي او تزويدهم بأي معلومات أمنية”.

وفي نهاية الاستجواب، قدّم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مطالعة كرر فيها مواد الادعاء وطلب إدانة الخطيب بما نسب اليها، في حين ترافعت المحامية جوسلين مشدّدة على “ان موكلتها لم ترتكب اي جرم يستدعي توقيفها ومحاكمتها”، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.