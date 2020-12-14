وزير التربية طارق المجذوب
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب سلسلة قرارات تتعلق بالتعليم الخاص ، وجاءت بحسب الشكل الآتي :
القرار رقم 588/م/2020:
المتعلق بتمديد مهلة قبول اللوائح الاسمية لتلامذة المدارس الخاصة غير المجانية وجاء فيه :
المادة الاولى: تمدًد مهلـة قبـول اللوائح الاسمية لتلامذة المدارس الخاصة غيرالمجانية للعام الدراسي 2020 /2021 من تاريـخ 31/12/ 2020 ولغايــة تاريـخ 31/1/ 2021 كحد أقصى، تحت طائلة إتخـاذ الإجراءات القانونيــة بحق المدرسـة المتخلفـة عن تقديم هذه اللوائح خــلال الفترة الممددة، ولاسيما تطبيق المــادة الثانيـة من التعميم رقــم 64/م/ 2007 التـي « تنص على إلغـاء قرار تعيين المدير وصولاً الى سحب اجــازة المدرســة »
القرار رقم 589 /م/2020
المتعلق بتمديد مهلـة قبـول اللوائح الاسـمية لتلامذة المدراس الخاصة المجانية، وجاء فيه:
المادة الأولى: تمدّد مهلـــة قبــــول اللوائــح الأسـمية لتـلامـذة المدارس الخـاصة المجانيــــة للعـــــام الدراســــي 2020/ 2021 فقط، من تــاريـخ 31/12/ 2020 ولغايـة تـاريخ 31/1/ 2021 كحـد أقصى، تحت طائلـة إتخـــاذ الإجراءات القانونيـة بحق المدرســــة المتخلفـة عن تقديم هذه اللوائح خـــلال الفترة الممدّدة، ولا ســيما تطبيق المــادة الثانيــة من التعميــم رقــــــم 64/ م/ 2007 التــي « تنص على إلغـاء قـرار تعيين المدير وصولاً الى سحب اجــازة المدرسـة ».
القرار رقم 590/م/2020
المتعلق بدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 2020/2021 وجاء فيه :
المادة الأولى : يسمح للجمعيات والأفراد أصحاب المدارس الخاصة المجانية التي لم تتمكن من فتح حساب مصرفي أن تدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية نقدا إلى حين انتهاء الظروف الراهنة .
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قرارات لوزير التربية حول تمديد مهلة قبول اللوائح الاسمية في التعليم الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.