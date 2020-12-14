لبنان | دياب يرفض الخضوع للاستجواب بشأن انفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين حسان دياب نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر رسمي، قوله إن “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاضٍ اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بإنفجار مرفأ بيروت”. وقال المصدر الرسمي وهو من مكتب رئيس الوزراء، بحسب ما اشارت “رويترز” إن “المحقق العدلي القاضي فادي صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدًا معه اليوم الاثنين لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب، ولم يتسن بعد الوصول إلى صوان للحصول على تعليق”.

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