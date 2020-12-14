لبنان | كركي رئيساً للجمعية العربية للضمان الاجتماعي لولاية خامسة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 02:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي أمس جمعية عمومية عبر تطبيق Zoom في حضور رئيس الجمعية مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ومشاركة مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، ورؤساء وممثلين عن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي (الاردن، تونس، السودان، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، الجزائر، اليمن)، إضافة الى ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة وممثل عن مكتب العمل العربي .

افتتح كركي الجلسة بكلمة تطرق فيها الى “آثار جائحة “كورونا” على أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي”، داعياً هذه المؤسسات الى “رسم استراتيجيات وخطط تتلاءم مع ظروف وتداعيات هذه الجائحة على الصعد كافة” .

ثم تحدث المطيري فأثنى على “الجهود التي تبذلها الجمعية في تحقيق الاهداف المرجوّة”، كما وضع “خارطة طريق لعمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والمواضيع التي من المفترض التركيز عليها، لا سيّما توسيع شموليّة الضمان الاجتماعي وكيفيّة التعاطي مع جائحة “كورونا” والعمل على تطبيق اتفاقات العمل العربية في مجال الضمان الاجتماعي”، وأكّد دعمه الكامل لأعمال ونشاطات الجمعية، وأثنى على جهود ونشاط رئيس الجمعيّة العربية.

بعدها باشرت الجمعية مناقشة وإقرار جدول الاعمال المحدّد، فتم تجديد انتخاب كركي رئيساً للجمعية العربية للضمان الاجتماعي لولاية خامسة، كما تم انتخاب مديرع ام هيئة التقاعد في فلسطين ماجد الحلو نائباً للرئيس، وتعيين محمد خليفة مسؤولاً مالياً للجمعية.

كما أقرّت الجمعية خطة عملها وأنشطتها للعامين 2021-2022 كالتالي:

1- التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي في ظل جائحة “كورونا”.

2- تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسيع الشمولية والاندماج الاجتماعي.

3- التحوّل الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي.

4- تنويع مصادر التمويل وفرص الاستثمار في التأمينات الاجتماعية.

وفي الختام، تقدّم كركي “بالشكر والامتنان” من المشاركين على إعادة انتخابه وتجديد الثقة به لولاية جديدة، متمنياً لهم ولجميع الشعوب العربية “موفور الصحة والسلام، وأن ينتهي هذا الوباء ويحفظ الإنسانية جمعاء من مخاطره” .