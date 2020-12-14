لبنان | وزني يوقّع محضر التفاوض حول “قرض البنك الدولي”‎

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 6 ثواني غازي وزني وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في 10/12/2020 محضر التفاوض حول بنود مشروع اتفاقية قرض البنك الدولي لشبكة الأمان الاجتماعي – أزمة الطوارئ في لبنان بقيمة 246 مليون دولار، على أن يتم عرضه على مجلس أمناء البنك الدولي المقرر في 17/12/2020، وجاء التوقيع “استناداً إلى التفويض الذي أعطي إليه بتاريخ 3/12/2020” كما ورد في بيان مكتبه الإعلامي.

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