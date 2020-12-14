لبنان | عصابة سرقة دراجات آلية في قبضة القوى الأمنية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة أنه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة من قبل مجهولين طالت دراجات آلية من مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصة في هذه الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين، ولاسيما بعد أن تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهِر عمليّة سرقة دراجة آلية بالقرب من مستشفى جبل لبنان.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى تحديد هوية جميع المشتبه بهم في عمليات السرقة، وهم:

– ع. ا. (مواليد عام 1993، لبناني)

– ا. ا. (مواليد عام 1987، سوري) وهو من أصحاب السوابق الجرمية في مجال السرقة والمخدرات

– ن. ي. (مواليد عام 1993، لبناني)

وبتاريخ 2-12-2020 وفي منطقة الشويفات، تمكنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من توقيف الأول الذي تبيّن تورطه أيضاً بقضايا سرقة سيارات.

وبتاريخ 4-12-2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، استطاعت توقيف الثاني والثالث في محلة الحدث على متن دراجة آلية (تم ضبطها)، وتبيّن أنها كانت تستخدم في عمليات السرقة.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل عصابة لسرقة الدراجات الآلية، وأنهم نفّذوا العديد من عمليات السرقة في مناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وببيعها داخل أحد المخيمات في محلة الضاحية.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.