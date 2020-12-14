كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعتين وئام وهاب غرد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر” كاتبا: لا أحد مهتم بالإنقاذ الفعلي من الوصول إلى القاع الآن هناك معركة حول الاحتياط أي الـ 17 مليارا كيف سيتم نهبها وصرفها، والكل شريك في المحاولة.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وهّاب: الكل شريك في نهب وصرف الـ17 مليار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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