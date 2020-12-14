لبنان | بشارة الأسمر: بدلا من رفع الدعم عن الادوية سيتم ترشيد فاتورة الاستيراد 20 بالمئة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 50 دقيقة

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر القضاء الى أن يكون نزيها، مبديا خوفه من أن يتحمل صغار الموظفين في المرفأ وزر الانفجار الذي وقع في 4 آب.

واشار الأسمر في حديث لـ”صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي أي”، الى ان رئيس الحكومة المكلف حسان دياب قدم جملة اقتراحات بخصوص موضوع الدعم وهناك بعض الايجابية، كاشفا أنه وبدلا من رفع الدعم عن الادوية سيتم ترشيد فاتورة الاستيراد 20 بالمئة بالنسبة للأدوية وبالتالي لا يُرفع الدعم والرئيس دياب وافق على هذا الاقتراح.

ولفت الأسمر الى أن هناك جملة امور يجب أن تترافق مع ترشيد فاتورة استيراد الأدوية 20 بالمئة. واعتبر ردّا على سؤال حول مواجهة الكارتيلات، ان اعادة تسعير الادوية ومنع التهريب ودعم الصناعة الوطنية كلّها خطوات بوجه الكارتيلات.

وكشف أنه لن يتمّ رفع الدعم عن الطحين، قائلا: “50 الف طنّ شهري يتمّ تسليمها للمطاحن لن يمسّ بها ولا رفع للدعم عن الطحين أو مشتقات الطحين”.

وقال الأسمر: “نحتاج لسلطة اجرائية، فنحن نحتاج الى حكومة”.

اعتبر أنه يجب ان يكون الاتحاد العمالي العام ممثلا في لجنة كورونا لنعرف كيف نتصرف في القطاعات.

وفي موضوع أموال تعويضات الضمان الاجتماعي، قال: “طرحنا تحويل تعويضات الضمان الى الدولار على 1515 ليرة ثمّ أن يتمّ صرفها على 3900 ليرة”.

وكشف أن 100 الف عامل في القطاع السياحي باتوا عاطلين عن العمل.

وطلب الاسمر من الناس التضامن مع الاتحاد العمالي العام وهو الوحيد الجامع في هذه المرحلة.