لبنان | درباس: دياب كأيّ شخص ليس فوق القانون وليس فوق المساءلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 11:48 مساءً

أكد الوزير السابق رشيد درباس أن رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كأيّ شخص ليس فوق القانون وليس فوق المساءلة، مشيرا الى انه منذ مدّة طلب القاضي المالي علي ابراهيم رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة ومثل أمامه.

ولفت درباس في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبّود، الى أنّ دياب وبحسب الدستور يُستمع اليه في السراي، وما يقوله دياب ليس تمردا على القرار بل هو يرى ان طلب قاضي المحقق العدلي فادي صوان واقع في غير محلّه دستوريا ولا يستطيع ان يستمع اليه بصفته مدعى عليه، مشيرا الى أن القاضي صوان ادعى على دياب لأنه رئيس حكومة والملاحقة تتمّ بسبب الوظيفة.

وأبدى درباس خشيته من أن نذهب، بذريعة البحث عن تحديد مسؤوليات انفجار بيروت، الى انفجار مقصود بين المسلمين والمسيحيين، وقال:” لو كنت محامي دياب كنت لأقول له أن عليه أن يكتب رسالة رسمية لرئيس مجلس النواب نبيه بري ويطلب منه ان يحدد موقفه بصورة واضحة”، سائلا: “هل تخلّى مجلس النواب عن مسؤولياته؟”.

ودعا درباس من يصفق او يهاجم القاضي صوان الى الكفّ عن ذلك وترك القاضي لاجتهاده لأن ذلك يطعن بسرية التحقيق وحياديته ويحرج القاضي، مشددا على التجاذبات السياسية مفضوحة لدرجة أنها لن تنجح.

وقال درباس: “كل بيان أخذ طابعا طائفيا او مذهبيا في غير محلّه واعتبره مسيئا لمن يصدره وللطائفة السنيّة قبل أي شخص آخر، ويجب الانتباه من استدراج الطائفة السنية الى هذا المكان”.

وأضاف: “من حق القاضي صوان التوجه الى السراي للاستماع للرئيس دياب ومن واجبه التوجه الى بعبدا “للاستئناس” بما لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.