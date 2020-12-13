لبنان | ما حقيقة الاستهداف الأمني الذي دعا دياب لمغادرة مفاجئة للسراي؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 9:14 مساءً

بعد أيام على الضجة الإعلامية والقضائية التي تلت ادعاء القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء آخرين في ملف انفجار المرفأ، أفادت مصادر مطلعة أن دياب لن يستقبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان لرفضه المسَّ بموقعِ الرئاسة الثالثة، بحسب معلومات “الجديد”.

وفي هذا السياق، قالت المعلومات إن دياب غادر الإقامة المنزلية داخل السرايا الحكومية وانتقل إلى السكن في بيته منذ أيام ولن يتنقل من وإلى السرايا إلا في حالات الضرورة القصوى نتيجة معلومات وصلت إلى دياب عن استهدافٍ أمني يحيط به.

وأشارت مصادر أمنية لـ”الجديد” الى أن الأجهزة المختصة لم تتبلّغ بوجود مخططٍ يستهدف دياب والأمر لا يتعدّى مخاوف تتحكَم بفريق رئيس حكومة تصريف الأعمال تندرج في خانة تكبير حجم التخوف غير المستند إلى مضبطة اتهام.