لبنان | تأهب أمني على الحدود الجنوبية وقوة من الجيش الإسرائيلي تبادر لإطلاق النار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 7:53 مساءً

أعلن جيش العدو الإسرائيلي “إطلاق النار على الحدود مع لبنان عقب وقوع حادث أمني”.

وأطلقت قوة من جيش العدو النار في الهواء بعد رصد 4 أشخاص اقتربوا من كيبوتس (مزرعة تعاونية) مانارا القريبة من السياج الحدودي مع لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر “تويتر”: رصدت قوات الجيش أربعة مشتبهين اقتربوا من السياج الحدودي في وقت سابق اليوم”.

وأضاف: “باشرت قوات الجيش التي هرعت إلى المكان بتنفيذ أمر اعتقال لمشتبهين قامت خلاله بإطلاق النار في الهواء، وفي أعقاب ذلك ابتعد المشتبهين من المكان”.

ولم يعلق لبنان رسميًا على الحادث، لكن قال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا): “إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار من أحد مواقعه العسكرية في تلة العباد باتجاه عدد من المدنيين في نطاق بلدتي ميس الجبل وحولا الحدوديتين من دون أن يصاب أحد بأذى”.

وأضاف المصدر: “خلال تواجد مجموعة من المدنيين في المنطقة لجمع الخردة والحطب قرب أحد مراكز اليونيفيل (قوات حفظ السلام بجنوب لبنان)، قام الجيش الإسرائيلي الموجود في تلة العباد بإطلاق النار لترهيبهم وتحريك دبابة كانت متمركزة في المنطقة وعلى الفور حضرت دورية من الجيش اللبناني وقامت بالتحقيق مع المجموعة المدنية”.