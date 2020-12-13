كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 03:14 مساءً - منذ 6 دقائق وئام وهاب غرد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “ذئاب تتناتش ما تبقى من الضحية لكنها لا تشبع وصراع الذئاب يمنع ليس فقط الحكومة بل يمنع محاولة الإنقاذ، أصبحت على قناعة بوصاية مباشرة من أي كان لفرض حلول إنقاذية وإلا ذاهبون إلى دولار بخمسين ألف ليرة وفوضى إذا لم نبادر بسرعة”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وهاب: ذاهبون إلى دولار بخمسين ألف ليرة وفوضى إذا.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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