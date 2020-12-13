لبنان | هذا ما رواه فراس أبيض عن والديه بعد إصابتهما بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 03:14 مساءً - منذ ساعتين

كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض أن والديه اللذين دخلا الى مستشفى الحريري الأسبوع الماضي بعد إصابتهما بكورونا، عادا الى المنزل اليوم.

وقال في تغريدة عبر تويتر: والداي مسنان ويعانيان من الأمراض. والتشخيص المبكر إضافة الى العناية الممتازة من قبل الطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى لعبا دورا أساسياً في تعافيهما.

وأضاف: بالطبع والدتي، مدرسة سابقة، وبّختني شارحة عن كيفية تحسين الخدمات داخل المستشفى، في حين والدي، مدير مستشفى سابق، نظر اليّ بصمت وتعاطف.

وأعرب أبيض نهايةً على امتنانه لعائلته الثانية، أي زملائه في مستشفى الحريري، لرعايتهم عائلته الأولى. وأكّد أنه من دون المستوى الممتاز للرعاية والعمل الجاد، فقد كانت النتيجة لتكون مختلفة تماماً. وقال: لا أتمنى هذه المحنة، سواء للوالدين أو للأطفال، أو أي أحد. ودعا الجميع للبقاء بأمان.