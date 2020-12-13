كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 12 دقيقة القوات اللبنانية يطلق حزب القوات اللبنانية مقاربته لملف الدعم خلال مؤتمر صحفي لنائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني وأعضاء من تكتل الجمهورية القوية النائبان بيار بو عاصي وماجد ادي ابي اللمع، يوم غد الاثنين 14 كانون الأول الساعة 12 ظهراً مباشرة من معراب.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “القوات” تطلق غداً مقاربتها لملف الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.