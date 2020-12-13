لبنان | رفع الدعم عن المحروقات.. ما يحكى بمثابة panadol والمشكلة بالدولار!

آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 10:58 صباحًا
محروقات
اعتبر ممثل شركات موزعي المحروقات فادي ابو شقرا انّهم من اكثر الاشخاص المتضررين من ازمة الدولار، لافتاً إلى انّهم في مازق ويجب الاتفاق على حل في ما خص رفع الدعم.
ابو شقرا وفي حديث لقناة الـLBCI اكّد انّ كل ما يحكى في السراي هو بمثابة “panadol” ومشكلتنا هي مشكلة الدولار، مشيرا إلى انّ مصرف لبنان هدفه تخفيف الترشيد ونحذر من اتخاذ هذا القرار.
وقال: “إن لم يكن هناك ثقة بلبنان وإن لم تتشكل حكومة فسنبقى في مكاننا”. وتابع: “الدولة تدعم 85% من قيمة البنزين والمازوت ونحن كشركات مستوردة نؤمن 15% المتبقية بالدولار وحصل نقاش في اجتماعات السراي لأنهم يريدون خفض قيمة الدعم الى ما يقارب 60% ولكن من أين سنؤمن بالدولار؟
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