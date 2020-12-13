لبنان | إتحادات ​النقل البري الى التصعيد والاضرابات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 11:04 صباحًا

اكد رئيس اتحادات ​النقل البري​ في ​لبنان​، ​بسام طليس​ أن “​قطاع النقل البري​ في المبدأ يعارض رفع الدعم، وعندما وضع الدعم على المواد الغذائية لم يتم استشارة ​الاتحاد العمالي العام​”.

واوضح طليس في حديث للـLBCI “عتبنا على الحكومات المتعاقبة هو في غياب الشفافية بالتعاطي معنا”، لافتا الى أن “المواطن اللبناني لم يقصر بواجباته تجاه دولته فلماذا يتم ايصاله الى حائط مسدود”.

وذكّر طليس بأن “دور النقابات والاتحادات العمالية هو مناقشة الأوراق الواردة اليها وليس من مسؤوليتها تقديم الطروحات والاقتراحات”، كاشفا “اننا اتخذنا القرار بالذهاب الى التصعيد والتحرك والاضرابات واجتماعات السراي لم تنتهِ الى وضع ورقة ولم يطرح علينا أي حل ونؤكد أن اي طرح او اي كلام عن رفع بالدعم ان لم يكن محميا بتشريعات تحمي المواطن فلن نقبل به”.

ورأى طليس أن “دعم 320 سلعة غذائية غير مفهوم، والتفكير الصحيح يبدأ بدعم المواطن اللبناني لا السلع”

وأكد أن “موضوع المحروقات متصل بكل شأن من شؤون المواطن اللبناني وعلى الدولة اللبنانية التفكير بالاجمال ونحن في ازمة حقيقية”، مشيرا الى “اننا شاركنا في اجتماعات السراي المتعلقة بالدعم ولكننا لم نفهم شيئاً الا ما معناه اننا في أزمة واقتربنا من الخط الاحمر”.