لبنان | اتحاد بلديات جبل عامل يحذر من أنواع سامة من الفطر قد تؤدي للوفاة

اتحاد بلديات جبل عامل
نبهت اللجنة الصحية في اتحاد بلديات جبل عامل، الأهالي الى ضرورة الإنتباه لوجود أنواع سامة من الفطر، تؤدي الى حالات تسمم مميتة، داعية الى وجوب “معرفة الأنواع التي يمكن أكلها عن تلك السامة”.
وقالت اللجنة في بيان: “بعد أن تبلغنا عن عدة حالات تسمم خطيرة نتيجة تناول الفطر، حيث أدت بعض هذه الحالات الى دخول المستشفى، مصحوبة بمضاعفات خطيرة، ننبه أهلنا الكرام الى ضرورة الإنتباه لوجود أنواع سامة من الفطر، تسبب أمراضا خطيرة وتؤدي إلى حالات تسمم مميتة، لذا نرجو أخذ أقصى درجات الحيطة، ومعرفة المعلومات الصحيحة عن الأنواع التي يمكن أكلها، عن تلك السامة أو المشكوك فيها”.
كما طلبت من الأهالي “الإنتباه، حيث أن بعض الأشخاص لديهم حساسية تجاة أنواع الفطر، غير السام أيضا”.
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