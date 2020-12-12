لبنان | انفجار لغم أرضي في وادي خالد وإصابة ضابط في الجيش

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 54 دقيقة لغم سُمع دوي إنفجار عند الحدود الشمالية في منطقة حنيدر – وادي خالد العكارية تبيّن أنّه ناتج عن لغم ارضي. وأدى الانفجار إلى إصابة ضابط في الجيش اللبناني.

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