لبنان | بالصورة: ترجّل من السيارة وفرّ… هل من شاهده؟

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المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة
البـلاغ التالــي:
تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
– حسين حسن سيف الدّين (مواليد عام 1977، لبناني)
الذي كان يُعالج من اضطراباتٍ نفسيّة في مستشفى بترومين-الكورة، وقد غادره برفقة قريبه، بتاريخ 11-12-2020، للقيام بنزهة في المحلّة، بعد أن تعهّد الأخير بإعادته، إلّا أنّه عمد –في خلال النزهة- إلى الترجّل من السيّارة في الازدحام، والفرار إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعد حتّى تاريخه.
لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 434834/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
حسين حسن سيف الدّين
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