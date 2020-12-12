لبنان | رفضاً للسياسات والقرارات الخاطئة… تحرك احتجاجي في النبطية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعتين تحرك احتجاجي في النبطية نفذ الثوار في النبطية تحركا احتجاجيا رفضا للسياسات والقرارات الخاطئة التي أدت إلى وصول البلد إلى “جهنم”. وأكّد المحتجون أنّ تحركهم جاء على خلفية الانهيار الاقتصادي الخطير الذي يشهده لبنان في ظل وجود طبقة سياسية فاسدة.

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