لبنان | هل يحقّ للقاضي صوّان استجواب رئيس الجمهوريّة؟

ميشال عون
دعا النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى “التقدّم بإفادته كي يُثبت أنّه رجل دولة”، مشيراً إلى أنّ “القانون اللبناني يسمح للمحقق العدلي القاضي فادي صوّان بالذهاب إلى رئيس الجمهورية واستجوابه”.
وتوجّه ماضي إلى السلطة السياسيّة قائلاً: “اتركوا القضاة يشتغلوا وحلّو عنن” ولم يعد هناك أسرار في البلد”، أمّا لصوّان فقال: “ما تردّ على حدا”.
وأضاف: “منذ انتهاء عهد الرئيس فؤاد شهاب لم يحصل أيّ محاولة لبناء دولة في لبنان والكلام الذي صدر عن السفير جوني عبدو في ملف انفجار المرفأ صحيح و”لازم نصدّقو”، وذلك بحسب “المركزية”.
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