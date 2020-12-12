لبنان | قوى الأمن تنعى النقيب مصطفى معطي

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة قوى الأمن الداخلي صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البلاغ التالي: تنعي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، النقيب مصطفى معطي، الذي توفي بتاريخ 11-12-2020، من جرّاء إصابته بفيروس “كورونا”. فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن: الرتبة والاسم والشهرة: النقيب مصطفى معطي. اسم الاب: محمد. اسم الوالدة: فاتن معطي. تاريخ الولادة ومكانها: 28-12-1989، كترمايا – الشوف. الوضع العائلي: عازب. دخل السلك بتاريخ 5-10-2009 وتدرّج في الرّتب حتى رتبة نقيب. خدم في عدة مراكز هي: كلّية الضباط / المعهد – فصيلة شحيم – شعبة المعلومات – السّرية الخاصة / الفهود – سرية حرس رئاسة الحكومة. حائز على ميدالية وزارة الداخلية والبلديات، وتنويه قائد الجيش وتنويهَين من مدير عام قوى الامن الداخلي.

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