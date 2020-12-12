لبنان | خضر متفائل بعد الاجراءات الوقائية في بعلبك الهرمل

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعتين

بعدما تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة في بعلبك الهرمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والخطط الصحية التي اجريت في المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، اعتبر المحافظ بشير خضر انها خطوة مهمة ستؤدي الى انخفاض بنسبة إنتشار الوباء في الفترة المقبلة.

وقد بلغت حالات الشفاء في بعلبك الهرمل 3708 حالات، اما عدد الاصابات منذ شهر شباط فقد بلغ 9356 اصابة و5521 حالة نشطة، اما عدد الوفيات بلغ 203 حتى اللحظة.

وطلب خضر من المواطنين الكرام التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظاً على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء.

يذكر أن خضر اتخذ الاثنين قرارا بإقفال 16 مدينة وبلدة لمدة أسبوع، بسبب النسبة المرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا.

والمناطق المقرر اقفالها هي: بعلبك، الهرمل، النبي شيت، دورس، العين، رأس بعلبك، بريتال، اللبوة، بدنايل، طاريا، القصر الكواخ، اليمونة، عرسال، تمنين، الفاكهة جديدة، وحوش الرافقة.

يذكر انه كان قد تم إقفال المدارس في تلك المدن والبلدات في وقت سابق.