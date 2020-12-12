لبنان | خلف: لبنان الكبير تحول الى دولة بوليسية أمنية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 48 دقيقة

أكد نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، خلال ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان انعقدت يوم الخميس 10 كانون الاول، أن هذا اليوم ليس ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحسب، إنّما هو تذكير بأنّ هذا الإعلان هو ممارسة يومية وهو خيار إنسانيّ في كلّ زمان ومكان.

وسأل:” ألا تخجلوا من أنفسكم اليوم، وقد تحوّلت دولة لبنان الكبير من دولة مشاركة في صياغة شرعة حقوق الإنسان الى دولة بوليسية أمنية تمارس الإضطهادات والتوقيفات الإعتباطية التعسفية وتمتهن التعرّض للمحامين والإعلاميين والصحافيين والمتظاهرين السلميين وكلّ انواع الترهيب والتخويف والوعيد؟”.

وأكد نقيب المحامين أن أبواب النقابة مشرعة لكلّ من يحمل هموم الناس، وهي مستمرة في تأدية دورها الوطني، عبر المبادرة الإنقاذية الوطنية التي انطلقت منذ ايام، بمواكبة المنضمين إليها.