لبنان | الأساتذة المستعان بهم في تعليم بعد الظهر: الإضراب الشامل بدء من الاثنين

المدارس
أوضحت “لجنة الأساتذة المستعان بهم في تعليم بعد الظهر” أن “السكوت لا ينفع أبدا، فنحن ننتظر ثمن تعبنا من مستحقات التعليم من بعد… وكانت من أبرز المطالب هي انصاف الهيئة التعليمية كاملة من (معلم وناظر ومدير وعمال النظافة وحتى البواب) وكانت الوعود دائما يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر”.
وأعلنت في بيان كهيئة تعليمية وإدارية، الإضراب الشامل والتوقف عن التعليم في كل المدارس الرسمية وفي كل المناطق اللبنانية، بدءا من الإثنين، في إضراب مفتوح حتى نحصل على حقوقنا الكاملة وهي دفع مستحقات التعليم من بعد عن السنة السابقة لكل الأفراد ومن دون تمييز، ورفع أجر الحصة للجميع بما يتناسب مع الواقع الحالي وليس بثمن بخس أي بزيادة ألفي ليرة، بل تكون على الأقل زيادة منطقية”.
ودعا البيان إلى “تحديد مهلة زمنية للحصول على مستحقاتنا هذه السنة أي بعد أشهر معينة وعدم التأخير”.
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