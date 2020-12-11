لبنان | حسن: حجزنا مليونين و100 ألف جرعة لقاح كورونا عبر “فايزر”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “الاتفاق الأولي الذي أبرم مع شركة “فايرز” حصل منذ حوالي الشهر وكنا بانتظار أن يحصل اللقاح على الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية “FDA”، لأننا يجب أن نحصل على كل براءات الاختراع التي تجيز لنا الاستحصال على اللقاح وشرائه”.

ولفت حسن في حديث تلفزيوني، إلى أنه عقد الأسبوع الماضي اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، و”اتفقنا على الدفعة الأولى بقيمة 4 مليون ليرة”، مؤكدا أنه “تم حجز عبر “فايزر” مليونين و100 ألف جرعة”.

وأوضح أنه “لدينا 12 براد تصل الحرارة فيهم إلى 80 تحت الصفر وطلبنا من منظمة الصحة العالمة أن تساعدنا بالحصول على برادات إضافية. وبذلك سنعمل على 18 مركز ضمن الخطة من اللجنة الفنية”.