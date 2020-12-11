الوزير حمد حسن
أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “الاتفاق الأولي الذي أبرم مع شركة “فايرز” حصل منذ حوالي الشهر وكنا بانتظار أن يحصل اللقاح على الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية “FDA”، لأننا يجب أن نحصل على كل براءات الاختراع التي تجيز لنا الاستحصال على اللقاح وشرائه”.
ولفت حسن في حديث تلفزيوني، إلى أنه عقد الأسبوع الماضي اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، و”اتفقنا على الدفعة الأولى بقيمة 4 مليون ليرة”، مؤكدا أنه “تم حجز عبر “فايزر” مليونين و100 ألف جرعة”.
وأوضح أنه “لدينا 12 براد تصل الحرارة فيهم إلى 80 تحت الصفر وطلبنا من منظمة الصحة العالمة أن تساعدنا بالحصول على برادات إضافية. وبذلك سنعمل على 18 مركز ضمن الخطة من اللجنة الفنية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حسن: حجزنا مليونين و100 ألف جرعة لقاح كورونا عبر “فايزر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.