لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 11 / 12 / 2020 ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتي: علما الشعب وطير حرفا الجنوبيتين.

بتاريخ 11 / 12 / 2020 ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في البلدات الجنوبية التالية: عمرا، يارون والبستان.

ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 11و14 / 12 / 2020 اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 من كلّ يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 8 / 12 / 2020 ولغاية 11 / 12 / 2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00 من كلّ يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ــــ حامات يتخللها استعمال ذخيرة حيّة.

ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 15،12،3،2/ 12/ 2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 1 / 12/ 2020 ولغاية 31 /12 /2020، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب ـــ تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة.

ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 30/ 11/ 2020 ولغاية 11/ 12/ 2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 22.00 من كلّ يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.

ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 16 /11 /2020 ولغاية 23 /12 /2020 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستعمال متفجرات”.