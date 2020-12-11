لبنان | عبد الصمد: للاعلام دور ريادي في القضاء على الفساد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - ديسمبر - 2020 7:14 مساءً

أوضحت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد أن الحق في الوصول الى المعلومات مثل حرية التعبير هو حق من حقوق الإنسان، وتعزز هذا الترابط أكثر بعد تحول الإعلام إلى صناعة كبرى في عصر الإنترنت وحدوث توسع عالمي في استخدام الانترنت.

وشددت عبد الصمد خلال المؤتمر الافتراضي “دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية” الذي نظمته وزارة الإعلام على أهمية الحرية الإعلامية في لبنان، منطقتنا العربية التي تؤثر عليها سلبا حالات النزاعات وعدم النزاهة وغياب الاستقرار وغياب لغة الحوار”.

وشددت على ضرورة لحماية حرية الصحافة والإعلاميين من أي ضغط أو تهديد، فحسب بيانات اليونسكو، انخفضت أعداد الصحفيين الذين قتلوا في العالم إلى النصف تقريبا عام 2019، لكنهم لا يزالون يواجهون المخاطر وما زال مرتكب الجرائم يفلت من العقاب”.

وتمنت على رئاسة الحكومة الايعاز إلى كل الوزارات والإدارات تسهيل وتسريع عمل الصحافيين، وتبنت وزارة الإعلام حق الوصول الى المعلومات ووضعت مسودة خطة اعلامية لنشر الوعي حوله، ونقوم حاليا بسلسلة اجتماعات مع المؤسسات الإعلامية لوضع يدنا بيدهم إيمانا مني بالدور الريادي الذي يمكن للاعلام أن يلعبه في تعزيز ثقافة الشفافية والقضاء على الفساد”.

وافتتحت عبد الصمد المؤتمر الافتراضي “دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية” الذي نظمته وزارة الإعلام عند الخامسة من مساء اليوم، في “تلفزيون لبنان”.

وشارك فيه رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرود، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية الدكتور حمد الهمامي ممثلا بمسؤول برامج الإتصالات والمعلومات في اليونسكو جورج عواد، النائب السابق غسان مخيبر وعدد من الخبراء من منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ومن منظمات وهيئات مكافحة الفساد في العالم العربي ولبنان، اضافة الى عدد من الإعلاميين.