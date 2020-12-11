لبنان | ميقاتي: لم يتعظ بعض اركان السلطة مما وصلت اليه الامور بسبب السياسات الخاطئة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 43 دقيقة

اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي انه “رغم الواقع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون اقتصاديا واجتماعيا والانهيار التدريجي لكل القطاعات الانتاجية، لم يتعظ بعض اركان السلطة مما وصلت اليه الامور بسبب السياسات الخاطئة ونهج الاستفراد، فعمد مجددا الى اخذ الحكومة الجديدة رهينة الحسابات الشخصية، والانقلاب على كل مضامين المسعى الفرنسي لدعم لبنان، وبالتالي عدم تطبيق الاصلاحات المطلوبة، واضاعة فرصة دعم لبنان عربيا ودوليا”.

وقال أمام زواره في طرابلس ان “هذا النهج الخاطئ لن يوصل الا الى مزيد من الانهيار وتدمير المؤسسات والقطاعات، فعسى ان يتعظ المكابرون ويعيدون حساباتهم قبل فوات الاوان”.

أضاف: “ان طرابلس بكل فئاتها تحتاج في هذه الظروف الصعبة الى رعاية استثنائية من قبل الدولة، ونحن في “جمعية العزم والسعادة الاجتماعية” نقوم بتعويض قصور الدولة عن تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وفق الامكانات المتاحة خصوصا على الصعيد الصحي الذي نوليه اهمية خاصة في ظل جائحة كورونا”.

ولفت الى متابعته الحثيثة مع وزير الصحة العامة حمد حسن منذ اكثر من اسبوع لتفاصيل اقامة المستشفى الميداني في طرابلس، مشددا على ضرورة تطوير التجهيزات الطبية في هذا المجال وتوسيع اقسام العلاج من الفيروس في المستشفيات في ظل استمرار ارتفاع اعداد الاصابات”، داعيا “المواطنين الى اخذ اقصى درجات الحيطة والوقاية، لان الحماية المجتمعية تبدأ بالوقاية.

وعرض الرئيس ميقاتي مع زواره الاوضاع العامة، وشؤون طرابلس والضنية والمنية وعكار والشمال.