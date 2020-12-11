لبنان | توقعات الطقس.. ترقبوا منخفضاً جوياً جديداً وأمطاراً غزيرة بدءاً من هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة، ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 55 كلم/س، يرتفع معها موج البحر.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الاثنين، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصدره جنوب ايطاليا و يتحول الى طقس ماطر وعاصف بدءا من ليل الاثنين/صباح الثلاثاء .

– المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة و رياح ناشطة تشتد احيانا خاصة في الفترة المسائية.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة، ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 55 كلم/س يرتفع معها موج البحر.

الأحد: غائم اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية ورياح ناشطة تشتد احيان لتصل الى 65 كلم/س يرتفع معها موج البحر.

الإثنين: غائم اجمالا مع بداية الانخفاض الملحوظ و السريع في درجات الحرارة ابتداء من فترة بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوي حيث تشتد الرياح و تهطل الامطار، تشتد غزارتها في فترة ليل الاثنين/فجر الثلاثاء و تكون مترافقة مع برق و رعد، كما تتساقط الثلوج في تلك الفترة ابتداء من 2000 متر و ما فوق.

– الحرارة على الساحل من 12 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10الى 19 درجة، في الداخل من 6 الى 21 درجة

– الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية – غربية، سرعتها بين 15و 30 كلم/س. تشتد احيانا لتصل الى 40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 23درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,32

– ساعة غروب الشمس: 16,30