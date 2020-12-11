لبنان | الرئيس عون: من الضروري احترام القوانين التي تحفظ حقوق المودعين

الرئيس عون
التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفداً من جمعية “صرخة المودعين في المصارف” وضعه في أجواء التحركات التي تقوم بها الجمعية في سبيل استعادة أموال المودعين.
وتسلم الرئيس عون مطالب جمعية “صرخة المودعين في المصارف”، مؤكدًا ضرورة وضع حد للغبن اللاحق بالمودعين نتيجة إجراءات المصارف وتحديد العلاقة بين الفريقين.
وأكد عون أن “من الضروري احترام القوانين التي تحفظ حقوق المودعين احتراماً أيضا للملكية الفردية التي حفظها الدستور ومنعت القوانين المساس بها”.
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