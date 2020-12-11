لبنان | هذا ما بحثته اللجنة الوزارية لكورونا برئاسة عكر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

ترأست نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع زينة عكر اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا في السرايا، في حضور الوزراء راوول نعمة ومحمد فهمي وعماد حب الله وميشال نجار ورمزي المشرفية وحمد حسن وفارتينيه أوهانيان وشربل وهبه بالاضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب وبترا خوري.

وجرى خلال الاجتماع تقويم الاجراءات التي اعتمدت في الأسبوعين الماضيين، وناقش المجتمعون التدابير التي سيتم تطبيقها الأسبوع المقبل.