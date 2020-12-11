زينة عكر
ترأست نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع زينة عكر اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا في السرايا، في حضور الوزراء راوول نعمة ومحمد فهمي وعماد حب الله وميشال نجار ورمزي المشرفية وحمد حسن وفارتينيه أوهانيان وشربل وهبه بالاضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب وبترا خوري.
وجرى خلال الاجتماع تقويم الاجراءات التي اعتمدت في الأسبوعين الماضيين، وناقش المجتمعون التدابير التي سيتم تطبيقها الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هذا ما بحثته اللجنة الوزارية لكورونا برئاسة عكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.