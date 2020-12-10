لبنان | حسن خليل عن قضية المرفأ: من حرس البضاعة 7 سنوات من الاجهزة الأمنية؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 45 دقيقة

أكد الوزير السابق علي حسن خليل لـ”صار الوقت”، أنني “تحت القانون وانا مستعد واذا كانت علينا 1 % من المسؤولية امام الناس نحن ننحني امام العدالة ومؤسف ان نسمع التسريبات في الاعلام للتحقيق وجوّ التحقيق”.

وسأل حسن خليل: “هل من اشارة للناس ان المحقق رفع المسألة عن ظهره واتهم وزراء بطريقة تبعد عن الحقيقة؟ من حرس البضاعة 7 سنوات من الاجهزة الامنية ولم يأت الادعاء عليهم بعد كل الحراس الامنيين في المرفأ ليسوا مسؤولين ونقوم باتهام رئيس حكومة ووزراء؟”.

وقال: “لنسأل من أعلى الهرم الى اسفله كل من اطلعوا على ملف انفجار المرفأ من رئيس الجمهورية الى وزراء الدفاع والداخلية وصولاً الى اصغر موظف”.

يذكر أنه علّق النائب علي حسن خليل على قرار الادعاء عليه بقضية انفجار المرفأ، وغرد هلى حسابه عبر تويتر بالقول: ردا على إدعاءات المحقق العدلي القاضي فادي صوان: كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا.

وأضاف: نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون واستطرادا نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية، محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق.