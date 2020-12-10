لبنان | مكاوي يعزل كفرسلوان والمنطرة في شحيم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا بـ”عزل بلدة كفرسلوان في قضاء بعبدا ومنطقة “المنطرة” في بلدة شحيم قضاء الشوف، بعد ارتفاع عدد الإصابات فيها ليصار إلى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة وضبط انتشار الوباء.

ويستثنى حصرا من قرار الاقفال المؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصحي وبيع المواد الغذائية واللحوم والافران، على أن تقفل من الساعة السابعة مساء ولغاية الخامسة صباحا”.

في سياق متصل، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1778 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 142187. كما تم تسجيل 14 حالة وفاة.

في سياق متصل، أعلن وزير الصحة حمد حسن ان ترشيد الدعم يجب ان يكون بشكل مدروس مع عدم المس بأدوية الامراض المزمنة والمستعصية، موضحاً ان رفع الدعم لن يمس كل الادوية وذلك من أجل الطبقة الفقيرة أما الطبقة الميسورة فسيكون امامها خيارات.

وشدد خلال برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـ LBCI على وجوب تشجيع الصناعة المحلية والتصدير بحيث يمكن تطوير الصناعات وتعويض حجم الدولار للاستيراد عبر الدولار للتصدير.

ولفت الى ضرورة ترشيد استعمال الدواء وعدم استخدامه بشكل عشوائي. وكشف عن تصحيح اسعار ادوية “الجينيريك” قبل نهاية العام، لافتا الى ضرورة وجود مناقصة موحدة للجهات الضامنة.