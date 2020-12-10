لبنان | بالفيديو والصورة: محتجون حاولوا إقفال طرق في الرابية تؤدي الى منزل سلامة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 9:02 مساءً

تشهد منطقة الرابية حال استنفار للقوى الامنية والجيش بعدما حاول محتجون، اقفال الطرق التي تؤدي الى منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية، احتجاجا على عدم مثوله امام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون.

وعمد بعض الشبان الى اشعال الاطارات عند مدخل الرابية قرب “بنك عودة”، فيما توجه البعض الآخر لاقفال المداخل الآخرى، إلا ان القوى الامنية بمؤازرة الجيش تصدت لهم وعملت على تفرقتهم.