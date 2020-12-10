لبنان | المؤسسات السياحية في زحلة: لإقرار قانون تمديد العقد التشغيلي لكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 08:10 مساءً - منذ 41 دقيقة

أسف تجمع أصحاب المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية والحانات الليلية في زحلة، “لتطيير اجتماع لجنة الطاقة والأشغال النيابية الذي كان مقررا عقده اليوم، والذي كان من المتوقع أن يصدر عنه توصية بتمديد العقد التشغيلي لشركة كهرباء زحلة المساهمة لسنتين”.

وناشد التجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري “للمبادرة إلى دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة خاصة في أسرع وقت ممكن، وقبل نهاية الشهر الحالي لإقرار قانون تمديد العقد التشغيلي بين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة وشركة كهرباء زحلة من جهة أخرى، وذلك حفاظا على بقاء الكهرباء ٢٤/٢٤ في هذه المنطقة النموذجية من لبنان، التي تنعم بالنور والكهرباء وسط الظلام الشامل الذي يلف كافة بقاع الوطن”.

ودعا التجمع “كافة المؤسسات السياحية المنضوية تحت لوائه وجميع الموظفين والعاملين فيها وعموم أهالي زحلة إلى المشاركة الكثيفة في الإعتصام المقرر بتمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الجمعة أمام سراي زحلة الحكومي”.