لبنان | مع تطبيق رفع الدعم.. أسعار اللحوم ستحلّق حتى هذا المستوى!

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اللحوم تغيب عن "سفرة" اللبنانيين
اكد نقيب اللحوم المستوردة غابي دكرمجيان ان “سعر كيلو اللحمة سيصل الى 60 الف ليرة في حال لم يوقع وزير الزراعة على الافادات.
وقال، “لا نعرف أسباب الاشكال بين الوزيرين ونتواصل مع مرتضى من دون نتيجة، اما نحن فلن نستطيع ان نبقي لحومنا في المرفأ والا تنتهي مدة صلاحياتها وبالتالي سنبيع من دون دعم ولا نملك أي خيار بديل”.
وأوضح دكرمجيان انه “في حال إصرار مرتضى على عدم التوقيع سنضطر الى اخراج اللحوم وبيعها من دون دعم أي قد يتراوح سعر كيلو لحم البقر بين 50 الف و60 الف ليرة”.
وعلى صعيد آخر حذر أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس من أن سعر كيلوغرام الفروج الحي في المزرعة اليوم بات 6000 ليرة، مبدياً تخوفه من ان يؤدي رفع الدعم الى ارتفاع هائل في الاسعار، بحيث يمكن ان يصل سعر الفروج المذبوح الى 25000 ليرة”.
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