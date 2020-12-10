لبنان | بلدية كفردبيان تعلن عن تحضيراتها وإجراءاتها لموسم التزلج

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 53 دقيقة

اعلنت بلدية كفردبيان، في بيان، “عن التحضيرات كعادتها كل سنة مع إقتراب موسم التزلج، وتمنت أن يكون موسم خير وازدهار لبلدنا في هذه الظروف العصيبة”.

واشارت البلدية الى انه “تماشيا مع الخطة التسويقية والاعلامية التي وضعتها للبلدة ومنعا لأي التباس وأخطاء، ذكرت المؤسسات الاعلامية بضرورة التنسيق معها قبل التوجه الى المنطقة للتغطية عبر الاتصال على الرقم التالي 769254/03 ونحن على إستعداد لمواكبتكم وتقديم التسهيلات اللوجستية لكم في جميع مراكز التزلج في فقرا والمزار- عيون السيمان”.