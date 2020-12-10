لبنان | الرئيس عون: الوضع الأمني المتردي في بعلبك – الهرمل لا يجوز أن يستمر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 02:17 مساءً - منذ 10 دقائق

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ الوضع الأمني المتردي في منطقة بعلبك – الهرمل لا يجوز ان يستمر مع ما يسببه من معاناة متصاعدة للأهالي.

وقال خلال استقباله نواب تكتّل بعلبك – الهرمل: “القوى العسكرية والأمنية مدعوة للاضطلاع بمسؤولياتها على اكمل وجه”.

بدورهم، أوضحوا النواب أنّ العناصر المسلحة في المنطقة باتت تستعمل القذائف الصاروخية وقطع الطرق وإرهاب الناس، مؤكدين أليس هناك اي غطاء سياسي لأفراد هذه العصابات.